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اندلاع حريق في مخيم للروهينغا في بنغلاديش

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اندلاع حريق في مخيم للروهينغا في بنغلاديش
Globallookpress
صورة أرشيفية
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اندلع حريق كبير في مخيم للاجئين الروهينغا في جنوب شرق بنغلادش، مما أدى إلى تدمير مئات المنازل هناك.

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وضرب الحريق المخيم 16 في كوكس بازار، وهي منطقة حدودية يعيش فيها أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا، فر معظمهم من حملة القمع ضدهم التي قادها الجيش في ميانمار في عام 2017.

وأفاد مسؤولون، بأنه لم ترد حتى هذا الخبر تقارير فورية عن وقوع إصابات.

اندلاع حريق في مخيم للروهينغا في بنغلاديش
المصدر: CNN

وقال محمد شمسود دوزا، المسؤول عن شؤون اللاجئين في حكومة بنغلادش، إن عمال الطوارئ سيطروا على الحريق. وأضاف أنه لم يتم بعد تحديد سبب الحريق.

قال أبو طاهر، وهو لاجئ من الروهينغا: "ذهب كل شيء. كثيرون أصبحوا بلا منازل".

وتتراوح تقديرات عدد اللاجئين الروهينغا الذين يعيشون في مخيم كوكس بازار من 800 ألف إلى أكثر من 900 ألف، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة.

المصدر: CNN

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