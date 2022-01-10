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هيئة الكوارث في دلهي: لا فرض للإغلاق لاحتواء انتشار كورونا

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هيئة الكوارث في دلهي: لا فرض للإغلاق لاحتواء انتشار كورونا
Globallookpress
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قال مسؤولون هنود، إن هيئة إدارة الكوارث في دلهي قررت عدم فرض الإغلاق لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

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وناقشت، هيئة إدارة الكوارث في دلهي، المزيد من القيود، مثل إغلاق منشآت تناول الطعام في المطاعم، وتقليص عدد المقاعد في قطارات المترو والحافلات.

في السياق نفسه، ثبت إصابة حوالي 1000 من أفراد شرطة دلهي بفيروس كورونا، بما في ذلك ضابط العلاقات العامة في المدينة.

وأكدت الشرطة أن جميع أفرادها المصابين يخضعون للحجر الصحي.

المصدر: times of india

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