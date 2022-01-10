محكمة إسرائيلية تتهم فلسطينيا بـ"الاعتداء جنسيا" على جندي سابق في الجيش الإسرائيلي

وجهت محكمة إسرائيلية لائحة اتهام ضد فلسطيني بالاعتداء الجنسي على جندي إسرائيلي سابق يرقد معه في مركز كفار شاؤول للصحة العقلية.

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وأعلنت محكمة القدس المركزية، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، توجيه لائحة اتهام "ضد إرهابي فلسطيني مدان بالاعتداء الجنسي على جندي سابق في جيش الدفاع الإسرائيلي يبلغ من العمر 22 عاما، في مركز كفار شاؤول للصحة العقلية في القدس".

ويزعم أن الفلسطيني، وهو من سكان بيت لحم يبلغ من العمر 40 عاما، اعتدى جنسيا على جندي سابق في الجيش الإسرائيلي كان يتقاسم معه غرفة في مركز الصحة العقلية.

ولا تزال، هوية الرجل الفلسطيني قيد حظر النشر، على الرغم من حقيقة أنه كان مصمما على اعلان أهليته للمحاكمة، وكان مسؤولا بالكامل عن أفعاله، كما أنه متهم بانتحال شخصية مريض عقليا.

وتم القبض على الرجل الفلسطيني، الذي سبق إدانته 10 مرات لدخوله إسرائيل بشكل غير قانوني، في يونيو 2021.



وأبقت وزارة الصحة والشرطة الإسرائيلية على لائحة الاتهام طي الكتمان، ولم يفصح عن أي تفاصيل حول التحقيق أثناء إجرائه، إلا أنه أعيد الكشف عن تفاصيل القضية فقط بناء على طلب من صحيفة "والا".

المصدر: times of israel