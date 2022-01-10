 
مباشر

لحظات مرعبة.. لقطات جديدة لانهيار صخرة عملاقة على مراكب سياحية في البرازيل

أخبار العالم

لحظات مرعبة.. لقطات جديدة لانهيار صخرة عملاقة على مراكب سياحية في البرازيل
تويتر
لقطات جديدة لانهيار صخرة عملاقة على مراكب سياحية في البرازيل
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4vg

أظهرت لقطات جديدة لحظة انهيار صخرة عملاقة على مراكب السياح في البرازيل ما أدى لمقتل 10 أشخاص.

إقرأ المزيد
البرازيل.. ارتفاع عدد ضحايا سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية إلى 10 أشخاص
البرازيل.. ارتفاع عدد ضحايا سقوط كتلة صخرية على قوارب سياحية إلى 10 أشخاص

وسقطت الكتلة الصخرية، منتصف يوم السبت، فوق 3 قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس غيرايس، المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة، بجنوب شرق البرازيل.

وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة وسقوطها، ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.

وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب المعلومات الأولية للتحقيق.

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا