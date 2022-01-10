لحظات مرعبة.. لقطات جديدة لانهيار صخرة عملاقة على مراكب سياحية في البرازيل
أظهرت لقطات جديدة لحظة انهيار صخرة عملاقة على مراكب السياح في البرازيل ما أدى لمقتل 10 أشخاص.
وسقطت الكتلة الصخرية، منتصف يوم السبت، فوق 3 قوارب في بحيرة سياحية بولاية ميناس غيرايس، المعروفة بمياهها ذات اللون الأخضر وبمناظر الجدران الصخرية الخلابة، بجنوب شرق البرازيل.
وأظهرت لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة انفصال الكتلة وسقوطها، ما أثار الذعر بين ركاب كانوا يشاهدون ما يحصل على متن قوارب أخرى.
وتراوحت أعمار الضحايا، وهم برازيليون، بين 14 و68 عاما، حسب المعلومات الأولية للتحقيق.
Rock falls on tourist #boat in #Furnas#Lake in #Brazil. At least five people were killed and 20 others missing. Terrible 😱😱🙏🙏pic.twitter.com/EAYTj5iekS— Auron (@auron83591234) January 9, 2022
المصدر: RT
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