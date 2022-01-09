رئيس الوزراء الإسرائيلي: من 2 إلى 4 مليون إسرائيلي قد يصابون بكورونا في الموجة الراهنة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، إن إسرائيل قد تشهد إصابة من 2 إلى 4 مليون من السكان بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية.

وكتب بينيت في تغريدة: "البيانات التي قدمت في اجتماع مجلس الوزراء تشير إلى أن ما بين مليونين إلى أربعة ملايين مواطن سيصابون (بالوباء) خلال هذه الموجة الحالية".

בארצות הברית נדבקים כמליון איש ביום.



מידע שהוצג בישיבת הממשלה מצביע על כך שאצלנו, בישראל, ידבקו בסך הכל בין 2-4 מליון אזרחים בגל הנוכחי.



זוהי סופה שעוברת על כל העולם, כולל מדינות שנקטו בסגר כללי.



אבל, גם בתוך הסופה, המטרה שלנו נשארה אותה מטרה - לשמור על הכלכלה מתפקדת ככל >> — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) January 9, 2022

وجدد بينيت تأكيده أنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب الإغلاق الذي قال إنه لم يثبت أنه إجراء فعال ضد انتشار المتحور "أوميكرون" شديدة العدوى، والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد.

وقال: "هدفنا ما زال نفسه، الحفاظ على أداء الاقتصاد قدر الإمكان وحماية الفئات الأكثر ضعفا".

وشهدت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة فقط، ارتفاع عدد الإصابات أربع مرات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالموجة السابقة.

ودفع هذا الارتفاع الكبير في الإصابات بوزير الدفاع بيني غانتس إلى الموافقة على تشغيل وحدات المساعدة العسكرية وتسخيرها لفائدة المستشفيات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر: "أ ف ب" + وسائل إعلام إسرائيلية