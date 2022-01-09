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رئيس الوزراء الإسرائيلي: من 2 إلى 4 مليون إسرائيلي قد يصابون بكورونا في الموجة الراهنة

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رئيس الوزراء الإسرائيلي: من 2 إلى 4 مليون إسرائيلي قد يصابون بكورونا في الموجة الراهنة
Globallookpress Gideon Markowicz/JINI
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، إن إسرائيل قد تشهد إصابة من 2 إلى 4 مليون من السكان بفيروس كورونا خلال الموجة الحالية.

وكتب بينيت في تغريدة: "البيانات التي قدمت في اجتماع مجلس الوزراء تشير إلى أن ما بين مليونين إلى أربعة ملايين مواطن سيصابون (بالوباء) خلال هذه الموجة الحالية".

وجدد بينيت تأكيده أنه سيفعل كل ما في وسعه لتجنب الإغلاق الذي قال إنه لم يثبت أنه إجراء فعال ضد انتشار المتحور "أوميكرون" شديدة العدوى، والذي يؤثر سلبا على الاقتصاد.

وقال: "هدفنا ما زال نفسه، الحفاظ على أداء الاقتصاد قدر الإمكان وحماية الفئات الأكثر ضعفا".

وشهدت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها 9.4 مليون نسمة فقط، ارتفاع عدد الإصابات أربع مرات خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالموجة السابقة.

ودفع هذا الارتفاع الكبير في الإصابات بوزير الدفاع بيني غانتس إلى الموافقة على تشغيل وحدات المساعدة العسكرية وتسخيرها لفائدة المستشفيات الإسرائيلية، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

المصدر: "أ ف ب" + وسائل إعلام إسرائيلية

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