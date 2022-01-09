إيران تعرب عن استعدادها لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية فور إعلان الرياض عن رغبتها بذلك

أعلنت إيران أن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية مرهونة بإعلان الرياض عن رغبتها في هذا السياق، مؤكدة أن نفوذها لن يكون ضد جيرانها أبدا.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح لقناة "الجزيرة" حول المفاوضات الإيرانية السعودية في بغداد، إن "طهران مستعدة لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية في أي وقت تعلن الرياض رغبتها بذلك".

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وأوضح أن "السعودية ترغب ببحث كافة القضايا الإقليمية، لكن طهران تريد أولا التركيز على القضايا والعلاقات الثنائية ومن ثم الانطلاق للشؤون الإقليمية".

وعن مخاوف جيران بلاده من توسع نفوذ إيران، أكد أن نفوذ بلاده "يصب في مصلحة طهران وجيرانها العرب والمسلمين، ولن يكون ضدهم أبدا".

كما انتقد تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل، معربا عن قناعته بأن هذه الدول ستكون أول من سيدفع ثمن التقارب مع تل أبيب.

المصدر: "فارس"