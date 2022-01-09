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وكالة: حصيلة الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأول من العام الجديد قياسية منذ بداية الجائحة

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وكالة: حصيلة الإصابات بكورونا خلال الأسبوع الأول من العام الجديد قياسية منذ بداية الجائحة
AP
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أفادت وكالة "تاس" الروسية بأن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الأول من العام الجاري ازداد بمقدار 14 مليون شخص، مما يعد أعلى مؤشر اسبوعي منذ بداية الجائحة.

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وتدل الاحصائيات المتوفرة لدى الوكالة على أن عدد الإصابات في العالم بكورونا في هذا الأسبوع الواحد يمكن مقارنتها بمؤشر الإصابة بالفيروس في شهر نوفمبر كله عام 2021.

وذكرت الوكالة أن النمو السريع لعدد الإصابات يسجل في ضوء انتشار فيروس كورونا وكذلك العثور على سلالات جديدة، بما في ذلك في فرنسا وقبرص. وأعلن علماء قبرص مؤخرا أن سلالة تم العثور عليها لدى عدد من سكان البلاد تعد هجينا لسلالتي "دلتا" و"أوميكرون".

ويشار أيضا إلى أن حصيلة الوفيات بكورونا تنخفض، بعكس الإصابات، وللأسبوع الثاني تسجل في العالم أجمع أقل من 40 ألف حالة وفاة يوميا، مما يعتبر أدنى مؤشر منذ أكتوبر عام 2020.

المصدر: تاس

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