تركيا تعزي مصر في ضحايا حادث مروري بين السويس وجنوب سيناء

قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى مصر في ضحايا حادث مروري وقع بين محافظتي السويس وجنوب سيناء وأودى بحياة 16 شخصا.

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وقالت الوزارة في بيان أصدرته مساء السبت: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ حادث مروري وقع نتيجة تصادم بين حافلة نقل ركاب وحافلة أخرى صغيرة على الطريق بين السويس وطور سيناء في مصر اليوم، مما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والجرحى".

وأضافت الوزارة: "نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد ضحايا الحادث بواسع رحمته، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين، ونقدم تعازينا لمصر".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية، مصرع 16 شخصا وإصابة 18 آخرين على الأقل، جراء حادث مروري وقع على الطريق الرابط بين محافظتي السويس وجنوب سيناء شرقي البلاد.

المصدر: RT