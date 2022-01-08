الدفاع الروسية تنجز عملية نقل قوات حفظ السلام الأرمينية إلى كازاخستان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها أنجزت عملية نقل قوات حفظ السلام الأرمينية إلى كازاخستان في إطار مهمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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وقالت في بيان: "أنجزت طائرات قوات النقل العسكري لوزارة الدفاع الروسية نقل عسكريي القوات المسلحة الأرمينية من قوام قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى جمهورية كازاخستان".

وأوضح البيان أن "طائرات للنقل العسكري من طراز إل-76 أوصلت وحدات من مجموعة قوات حفظ السلام للقوات المسلحة الأرمينية من مطار زفارتنوتس في جمهورية أرمينيا إلى مطار ألما آتا في جمهورية كازاخستان".

وسبق أن أكدت الوزارة أن نشر قوات حفظ السلام للمنظمة في كازاخستان يجري "لفترة مؤقتة لبسط الاستقرار وتطبيع الأوضاع" في البلاد، حيث تشارك في المهمة قوات من روسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقرغيزستان.

وتشهد كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.

والجمعة قال توكايف إنه تمت استعادة النظام الدستوري بشكل أساسي في جميع مناطق البلاد، والسلطات المحلية تسيطر على الوضع.

المصدر: RT