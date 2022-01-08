صحيفة: ميناء إيراني يرجح أن يكون مصدر أسلحة صادرها الجيش الأمريكي في بحر العرب

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، باحتمال أن يكون ميناء جاسك الإيراني مصدرا لكميات ضخمة من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب.

ونقلت الصحيفة عن تقرير سري للأمم المتحدة أنه من المحتمل أن يكون الميناء المذكور "مصدر الآلاف من قاذفات الصواريخ والمدافع الرشاشة وبنادق القنص وغيرها من الأسلحة التي صادرتها البحرية الأمريكية في بحر العرب في الأشهر الأخيرة".

وقالت مسودة التقرير، التي أعدتها لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، إن "قوارب خشبية صغيرة ووسائل نقل بري استخدمت في محاولات لتهريب أسلحة على طول المسارات المؤدية إلى اليمن، وهي مسارات حاول الجيش الأمريكي منذ سنوات إغلاقها".

وأضاف التقرير، نقلا عن مقابلات مع أطقم القوارب اليمنية وبيانات من أدوات ملاحية تم العثور عليها على متنها، أن القوارب غادرت من ميناء جاسك الإيراني.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت شهر ديسمبر المنصرم إن تدفق الأسلحة الإيرانية إلى اليمن يساعد الحوثيين في الهجوم على مأرب، ما يؤدي إلى خسائر في أرواح المدنيين وإطالة أمد الحرب.

وأشارت في بيان إلى أن واشنطن "ملتزمة بالتصدي للتهديد الإيراني، وتمت مصادرة عشرات الصواريخ وآلاف البنادق العام الجاري".

المصدر: RT