 
مباشر

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا برئيس كازاخستان

أخبار العالم

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا برئيس كازاخستان
AP
الاضطرابات في ألما أتا، كازاخستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4li

أجرى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، صباح اليوم السبت، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، بشأن تطورات الأوضاع في كازاخستان.

إقرأ المزيد
رئيس كازاخستان: تعرضنا لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج وعلينا قتلهم
رئيس كازاخستان: تعرضنا لعدوان مسلح نفذه إرهابيون مدربون في الخارج وعلينا قتلهم

واطلع الرئيس توكايف أمير قطر على الجهود المبذولة لتهدئة تلك الأوضاع، وتعزيز الأمن والاستقرار في كازاخستان.

من جانبه أعرب أمير قطر عن ثقته بقدرة السلطات الكازاخستانية على تجاوز هذه الأزمة وإعادة الأمور إلى طبيعتها في هذا البلد.

كما جرى خلال الاتصال الهاتقي استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

المصدر: قنا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا