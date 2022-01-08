أستراليا تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا اليومية

أفادت وزارة الصحة الأسترالية، اليوم السبت، بتسجيلها أكثر من 116 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، وهو أعلى مؤشر للإصابات اليومية في البلد منذ بداية الجائحة.

إقرأ المزيد

وأعلنت الوزارة أن أستراليا رصدت أكثر من 364 ألف إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت أن الأطباء الأستراليين سجلوا إجماليا منذ يناير عام 2020 عندما تم تسجيل أول حالة للإصابة بالفيروس في البلاد، 858847 إصابة مؤكدة، مشيرة إلى أن 75% من هذه الإصابات تم تسجيلها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

كما أفادت الوزارة بوفاة 25 مريضا بكورونا خلال آخر 24 ساعة، ليبلغ إجمالي حصيلة الوفيات في البلاد 2336 حالة.

وتسجل أستراليا أعدادا قياسية في عدد الإصابات اليومية بكورونا كل يوم تقريبا ابتداء من نهاية ديسمبر الماضي عندما بدأ متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا الانتشار في البلاد. وأكد الأطباء المحليون الاثنين الماضي تسجيلهم لـ37 ألف إصابة جديدة، والثلاثاء – 47,8 ألف إصابة، والأربعاء – 64,7 ألف إصابة، والخميس – 72,3 ألف إصابة، وأمس الجمعة – أكثر من 78 ألف إصابة.

من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن نمو عدد الإصابات الجديدة كان متوقعا، مؤكدا أن السلطات لا تنوي فرض أي قيود صحية إضافية.

ويذكر الخبراء في الوقت ذاته أن نسبة الوفيات بكورونا وعدد المصابين الذين يتم نقلهم إلى المستشفيات لا تزال منخفضة مقارنة مع الموجهة الثانية من انتشار فيروس كورونا التي شهدتها أستراليا في يوليو عام 2021.

يشار إلى أن أكثر من 19,8 مليون شخص في أستراليا تلقوا جرعتين من لقاح كورونا، فيما يبلغ عدد سكان البلاد 25,6 مليون شخص.

المصدر: تاس