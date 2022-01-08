مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء حريق في مركز طبي في الصين
AP
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أفادت قناة "CCTV" الصينية بمقتل 5 أشخاص على الأقل جراء حريق اندلع في مركز طبي بمدينة هنغيانغ بمقاطعة خونان، وسط الصين.
وقالت القناة إن الحريق اندلع في الساعة 00:27 من اليوم السبت بالتوقيت المحلي، مضيفة أن إطفاء الحريق بالكامل تم بعد ساعة واحدة.
وتدل المعلومات الأولية على أن 19 شخصا كانوا متواجدين في هذا المركز الطبي في لحظة وقوع الحادث. وتم إجلاء 5 منهم إلى مكان آمن، فيما جرى نقل 14 شخصا مصابا بجروح مختلفة إلى المستشفيات. وفيما بعد توفي 5 منهم متأثرين بجراحهم.
ولم تقدم القناة أي معلومات حول أسباب الحادث. وبدأت السلطات المحلية التحقيق في ملابساته.
المصدر: تاس
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