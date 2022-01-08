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أعلى بركان في جزر غالاباغوس بالإكوادور ينشط وينفث حمما ورمادا

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أعلى بركان في جزر غالاباغوس بالإكوادور ينشط وينفث حمما ورمادا
AP Wilson Cabrera
بركان جزر غالاباغوس
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ثار أعلى بركان في جزر غالاباغوس يوم الجمعة، ونفث حمما بركانية على منحدراته وسحب رماد فوق المحيط الهادئ، وفق ما ذكر معهد الجيوفيزياء في الإكوادور.

وأضاف المعهد أن سحابة من الغاز والرماد نفثها بركان وولف ارتفعت إلى 3793 مترا فوق سطح البحر في أعقاب الثوران الذي بدأ قبل منتصف ليل الأربعاء بقليل، حسب التوقيت المحلي.

وحسب المعهد، لا يوجد خطر مباشر على المناطق المأهولة بالسكان، التي تقع على الجانب الآخر من جزيرة إيزابيلا، الأكبر في سلسلة جزر غالاباغوس.

ويعد البركان، الذي يبلغ ارتفاعه 1701 متر من العديد من البراكين النشطة في جزر غالاباغوس، والتي تبعد حوالي 1000 كيلومتر عن البر الرئيسي لأمريكا الجنوبية.

أعلى بركان في جزر غالاباغوس بالإكوادور ينشط وينفث حمما ورمادا
AP Wilson Cabrera
أعلى بركان في جزر غالاباغوس بالإكوادور ينشط وينفث حمما ورمادا
AP Wilson Cabrera

وكانت آخر مرة ثار فيها البركان عام 2015.

المصدر: أ ب

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