موقع عبري: واحد من كل 3 إسرائيليين سيصاب بأوميكرون

ذكر موقع "ماكو" العبري أن واحدا من كل 3 إسرائيليين سيصاب بمتحور "أوميكرون" وقال إن وزارة الصحة تقدر إصابة ما بين مليونيين إلى ثلاثة ملايين إسرائيلي بالمتحور.

وأوضح الموقع أن موجة "أوميكرون" الخامسة رفعت حصيلة الإصابات اليومية إلى الذروة، ووصف تلك الأرقام بأنها "مجرد بداية" قائلا إن وزارة الصحة تقدر أن عدد المصابين الأسبوع المقبل سيصل إلى 50 ألفا، وأنه من المتوقع أن تصل ذروة الموجة في غضون أسبوعين تقريبا ، مع التحقق من إصابة نحو 100 ألف شخص يوميا.

ووفقا لتلك المعطيات يقول الموقع العبري إن ما بين مليونين إلى 3 ملايين إسرائيلي سيصابون بالمتحور "أوميكرون".

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وأضاف الموقع أن تلك المعطيات قد تتبدل، وقال إن المقياس الحقيقي لشدة المرض وانتشاره خلال الأسابيع المقبلة سيكون في عدد المرضى الخطرين.

وختم الموقع تقرير بالإشارة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم الانتقال إلى مرحلة "الخطر الأرجواني"، والذي سيتضمن حزمة من الإجراءات خاصة في مراكز التسوق، منها:

فرض ارتداء الكمامات، وتحديد مساحة 15 مترا مربعا للفرد في الأماكن العامة، المغلقة، و7 أمتار في المتاجر التي مساحتها أصغر من 100 متر، وفرض تبديل الهواء في مراكز التسوق 3 مرات في الساعة.

المصدر: موقع "Mako" العبري