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مقتل 16 شخصا جراء انفجار في مكتب حكومي جنوب غرب الصين

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مقتل 16 شخصا جراء انفجار في مكتب حكومي جنوب غرب الصين
xinhuanet.com/GLOBALink
وحدات إنقاذ يبحثون عن ناجين في موقع انفجار هز مكتبا حكوميا في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.
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لقي 16 شخصا على الأقل حتفهم الجمعة جراء انفجار في مكتب حكومي في مدينة تشونغتشينغ جنوب غرب الصين.

وأوضحت وسائل إعلام حكومية أن الانفجار وقع بعيد منتصف النهار على بعد 1700 كيلومتر غرب شنغهاي، وتعود أسبابه إلى "تسرب مفترض للغاز" في مقصف المكتب.

وتسبب الانفجار، حسب التقارير الرسمية، في انهيار المبنى الذي يضم المقصف، وعلق 27 شخصا في الداخل.

وأفادت وكالة "شينخوا" بانتهاء عمليات البحث والإنقاذ حيث تم سحب الموجودين تحت الأنقاض وتوفي 16 شخصا ونقل 10 مصابين إلى المستشفى.

وأرسلت السلطات نحو 260 من عناصر الطوارئ و50 سيارة إلى المكان، كما فتحت تحقيقا في أسباب الانفجار.

وأظهر تسجيل مصور نشر على الصفحة الرسمية لدائرة الإطفاء على موقع "ويبو" عناصر إنقاذ بملابس برتقالية وخوذ يشقون طريقهم في الركام.

المصدر: "شينخوا" + وكالات

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