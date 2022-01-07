اعتقال صبي يشتبه بارتكابه عملية طعن بغرب لندن

ألقت الشرطة البريطانية، القبض على صبي يبلغ من العمر 13 عاما، على خلفية حادث طعن في غرب لندن.

إقرأ المزيد

وتم العثور على داريوش ولوش، 46 عاما، وهو مواطن بولندي، مصابا بطعنات في شارع هاي ستريت في يوسلي، بغرب لندن، ليل الثلاثاء الماضي.

وجرى إسعاف ولوش في مكان الحادث، لكن أعلن عن وفاته في وقت لاحق.

وقال واين جولي، من وحدة الجريمة المتخصصة: "نعتقد أن داريوش تعرض لهجوم من قبل مجموعة من الشبان في طريق تافيستوك، إثر خلاف بينهم. ثم هربت المجموعة في اتجاهات مختلفة".

ولا يزال الصبي، الذي لم يتم الكشف عن هويته، رهن الاعتقال.

المصدر: the guardian