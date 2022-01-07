معهد إسرائيلي: ثقة المستوطنين بالجيش هي الأدنى منذ 2008

أظهر استطلاع أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن ثقة الإسرائيليين بجيشهم، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 13 عاما.

وبحسب الاستطلاع، فإن معدل ثقة الإسرائيليين بجيشهم، وصل إلى 78٪ فقط، بعد أن وصلت نسبة الثقة في مؤشرات سابقة إلى 90%، وهذا يعني "أننا أمام أدنى نسبة ثقة في الجيش منذ عام 2008"، حسب المعهد الإسرائيلي.

وتراجعت ثقة الجمهور في الشرطة خلال الأشهر الأخيرة من 41٪ في أكتوبر إلى 33٪ في يناير، ثم جاءت الثقة في المحكمة العليا بنسبة 42٪ فقط، والحكومة بنسبة 27٪، والإعلام بنسبة 25٪، والكنيست بنسبة 21٪.

وقال المعهد إن "المؤشر الذي تم تقديم نتائجه إلى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، أظهرت معطياته أن ثقة فلسطينيي 48 بمؤسسات الدولة الإسرائيلية أقل من ثقة اليهود، وأقل من 50٪ لجميع السكان، وحول الشعور بالأمن تم الكشف عن فجوات كبيرة بين اليهود والفلسطينيين داخل الدولة، لأن 61٪ من اليهود يوافقون على أن إسرائيل قادرة على ضمان أمن مواطنيها، مقابل نسبة 33٪ فقط من الفلسطينيين، وهذا يعني تراجعا حادا في الشعور بالأمن.

المصدر: "القدس نت"