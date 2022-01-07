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الصين تعارض القوى الخارجية التي تثير اضطرابات في كازاخستان

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الصين تعارض القوى الخارجية التي تثير اضطرابات في كازاخستان
AP
الرئيس الصيني شي جين بينغ
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أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن الصين تعارض القوى الخارجية التي تثير اضطرابات وتحرض على "ثورة ملونة" في كازاخستان.

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ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن رسالة وجهها شي جين بينغ إلى رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف: "تعارض الصين بشدة القوى الخارجية التي تثير أعمال العنف  بشكل متعمد وتحرض على "ثورة ملونة" في كازاخستان".

وأضاف الرئيس الصيني موجها كلامه لنظيره الكازاخي: "جرت في كازاخستان في الأيام الأخيرة اضطرابات واسعة أدت إلى وقوع العديد من الضحايا وإلحاق أضرار مادية... وقد اتخذتم أنتم في المرحلة الحرجة إجراءات حازمة وقمتم سريعا بتهدئة الوضع، مما يظهر مسؤوليتكم كسياسي ومسؤوليتكم العالية أمام البلاد والشعب".

المصدر: نوفوستي

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