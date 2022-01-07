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كوريا الجنوبية: تمديد حظر السفر إلى ست دول بسبب الأوضاع الأمنية

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كوريا الجنوبية: تمديد حظر السفر إلى ست دول بسبب الأوضاع الأمنية
Globallookpress
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مددت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة حظر السفر إلى 6 دول، لمدة 6 أشهر أخرى، حتى يوم 31 يوليو من هذا العام، بسبب الأوضاع الأمنية هناك.

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وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، تمديد حظر السفر إلى 6 دول؛ وهي العراق واليمن وسوريا وليبيا والصومال وأفغانستان، وبعض مناطق الفلبين، وهي شبه جزيرة زامبوانغا وجزر سولو وباسيلان وتاوي تاوي، لمدة 6 أشهر أخرى حتى يوم 31 يوليو من هذا العام.

واعتبرت أن "الاضطرابات السياسية وسوء الأوضاع الأمنية ومخاطر الإرهاب ستستمر لفترة طويلة من الزمن في البلدان والمناطق المذكورة أعلاه".

وكانت وزارة الخارجية قد مددت في يوليو من العام الماضي حظر السفر إلى تلك الدول والمناطق حتى 31 يناير.

المصدر: "يونهاب"

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