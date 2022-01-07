 
مباشر

الكويت تطلب من مواطنيها مغادرة كازاخستان فورا

أخبار العالم

الكويت تطلب من مواطنيها مغادرة كازاخستان فورا
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4ep

دعت سفارة الكویت لدى كازاخستان مواطنيها الموجودین حالیا في كازاخستان إلى مغادرتھا فورا حفاظا على سلامتھم.

وبحسب وكالة الأنباء "كونا"، دعت سفارة دولة الكویت لدى كازاخستان المواطنین الكویتیین الراغبین بالسفر إلى كازاخستان تأجیل سفرھم، نظرا لاستمرار حالة الطوارئ هناك.

إقرأ المزيد
آخر تطورات الأوضاع في كازاخستان
آخر تطورات الأوضاع في كازاخستان

كما دعت السفارة المواطنین الموجودین حالیا في كازاخستان إلى مغادرتھا حفاظا على سلامتھم، والتواصل مع السفارة على ھواتفها.

وشهدت كازاخستان منذ مطلع العام الحالي موجة احتجاجات، إذ احتج سكان مدينتي جاناوزين وأكتاو في منطقة مانغيستاو، وهي منطقة منتجة للنفط في غرب كازاخستان، على مضاعفة أسعار الغاز.

وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى أيضا، ففي ألما آتا، أكبر مدينة وأول عاصمة للبلاد، اشتبك المتظاهرون مع قوات الأمن واستخدمت الشرطة الغاز والقنابل الصوتية.

وتحولت الاحتجاجات إلى مواجهات عنيفة وأعمال شغب ونهب للممتلكات العامة والخاصة وعمليات اعتداء وإشعال الإطارات.

المصدر: كونا

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا