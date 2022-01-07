20 شخصا عالقون بعد انفجار في مكتب حكومي جنوب غرب الصين

علق عشرون شخصا على الأقل، اليوم الجمعة، في مكتب حكومي، على أثر انفجار في مدينة تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، وفق وسائل إعلام رسمية.

وقالت وكالة "شينخوا" أن انفجارا هز مطعما في مكتب حكومي فرعي بمنطقة وولونغ في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين، عند ظهر اليوم الجمعة تقريبا بتوقيت بكين، مشيرة إلى أن نحو 20 شخصا كانوا يتناولون الغداء في المطعم حينما وقع الانفجار.

وذكرت صحيفة "بيبولز ديلي" الحكومية أن الانفجار وقع بعيد منتصف النهار وتعود أسبابه إلى "تسرب للغاز مفترض" في كافتيريا أحد المكاتب.

وذكرت وسائل إعلام حكومية صينية أن الانفجار تسبب في انهيار المبنى.

وأفادت قناة CCTV الحكومية بأن السلطات أرسلت حوالي 260 من عمال الطوارئ و50 مركبة إلى الموقع، مضيفة أن سبب الانفجار قيد التحقيق.

المصدر: "أ ف ب" + "شيخوا"