سيناتور أمريكي ينتقد خطاب بايدن في ذكرى 6 يناير

انتقد سيناتور أمريكي، الخطاب الذي ألقاه الرئيس جو بايدن بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لأعمال الشغب في الكابيتول.

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وانتقد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، خطاب بايدن، واصفا إياه بأنه "تسييس وقح" للأحداث التي وقعت في 6 يناير 2021.

وقال غراهام في تغريدة عبر موقع "تويتر" تعليقا على خطاب بيادن: "يا له من تسييس وقح للرئيس بايدن في 6 يناير"، مضيفا: "أتساءل ما إذا كانت حركة "طالبان" التي تحكم أفغانستان الآن، خلافا لمعتقدات الرئيس بايدن، تسمح بهذا الخطاب".

What brazen politicization of January 6 by President Biden.



I wonder if the Taliban who now rule Afghanistan with al-Qaeda elements present, contrary to President Biden’s beliefs, are allowing this speech to be carried? — Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) January 6, 2022

يذكر أنه تم إجلاء غراهام ومشرعين آخرين في 6 يناير 2021 ، بعد أن اجتاح حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول.

واستخدم منتقدو غراهام تغريدته للتذكير بإدانته لأعمال العنف التي ارتكبها أنصار ترامب وكذلك محاولاته إبعاد نفسه عن المزاعم الكاذبة المتكررة للرئيس السابق بشأن انتخابات "مزورة" في عام 2020.

وفي بيان منفصل صدر صباح أمس، قال غراهام: "لا أزال لا أصدق أن مجموعة من الغوغاء كانت قادرة على السيطرة على مبنى الكابيتول بالولايات المتحدة".

وهاجم غراهام مرة أخرى بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس في تصريحاته، متهما إياهما باستخدام الهجوم لتحقيق أجندة سياسية.

المصدر: the hill