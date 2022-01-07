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قوى غربية تطلب إجراء مشاورات بمجلس الأمن الدولي بعد الإطلاق الكوري الشمالي الأخير

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قوى غربية تطلب إجراء مشاورات بمجلس الأمن الدولي بعد الإطلاق الكوري الشمالي الأخير
Globallookpress Loey Felipe
مجلس الأمن الدولي
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أفاد مصدر في مجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وألبانيا وإيرلندا قدمت طلبا لإجراء مشاورات في مجلس الأمن بعد الإطلاق الأخير لصاروخ في كوريا الشمالية.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الطلب وصل من الولايات المتحدة، ألبانيا، فرنسا، إيرلندا وبريطانيا".

وكانت بيونغ يانغ أجرت يوم الأربعاء تجربة لصاروخ فوق صوتي حلق لمسافة 700 كيلومتر و"أصاب الهدف بالضبط"، وفقا للإعلام الرسمي.

وأصبح هذا الإطلاق أول تجربة مفترضة لأسلحة كوريا الشمالية في العام الجاري.

المصدر: وكالات

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