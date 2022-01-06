الحكومة الأرمينية توافق على إرسال قوات لحفظ السلام إلى كازاخستان

وافقت حكومة أرمينيا، الخميس، على مشاركة قواتها في مهمة حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في كازاخستان التي تشهد أزمة على خلفية موجة اضطرابات واسعة أودت بحياة العشرات.

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وأصدر مجلس الوزراء قرارا ينص على "السماح لمجموعة القوات المسلحة الأرمينية المنضوية في قوة حفظ السلام لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي بالمشاركة في أنشطة حفظ السلام في جمهورية كازاخستان في قوام قوات حفظ السلام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي".

ووجهت الحكومة لوزارة الدفاع بتنظيم عملية إرسال العسكريين الأرمن إلى كازاخستان.

وتشهد كازاخستان منذ أوائل يناير الحالي مظاهرات جماعية حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة وانطلقت من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات في مناطق أخرى من البلاد بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

وفي ظل هذه التطورات أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إقالة الحكومة وترؤسه مجلس الأمن وفرض حالة الطوارئ على المستوى الوطني، كما وجه دعوة رسمية إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإرسال مهمة حفظ سلام إلى البلاد.

المصدر: وكالات