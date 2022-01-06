العراق.. هجوم على منزل عنصر في الحشد الشعبي يودي بحياة عائلته
AFP
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أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الخميس، تعرض منزل منتسب في اللواء 45 إلى هجوم مسلح في منطقة المعالف غربي العاصمة بغداد.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن "هجوما على منزل المنتسب في الحشد الشعبي، أحمد عبد المطلب، أدى إلى استشهاد خمسة من أفراد عائلته".
وأضافت، أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث".
المصدر: RT
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