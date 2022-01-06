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الدفاع الروسية: وصول أولى الوحدات من قواتنا لحفظ السلام إلى كازاخستان

محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي طالت القضايا الأمنية

أخبار العالم

محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي طالت القضايا الأمنية
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بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي، مجموعة من القضايا الأمنية.

يتبع...

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