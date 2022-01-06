محادثات هاتفية بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي طالت القضايا الأمنية
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بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي، مجموعة من القضايا الأمنية.
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بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ونظيره الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، في اتصال هاتفي، مجموعة من القضايا الأمنية.
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