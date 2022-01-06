وسائل إعلام: تشاووش أوغلو ولافروف ناقشا الوضع في كازاخستان
Sputnik
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أفادت قناة "NTV"، اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والروسي، سيرغي لافروف، ناقشا عبر الهاتف الوضع في كازاخستان واللقاء المرتقب لمجلس "روسيا-الناتو".
وقالت القناة: "أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".
وأضافت: "خلال المكالمة تم بحث العلاقات الثنائية ولقاء مجلس "روسيا-حلف الناتو"، والتطورات الأخيرة في كازاخستان، والوضع في البوسنة والهرسك، وفي القوقاز".
المصدر: نوفوستي
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