وسائل إعلام: تشاووش أوغلو ولافروف ناقشا الوضع في كازاخستان

أفادت قناة "NTV"، اليوم الخميس، بأن وزيري الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، والروسي، سيرغي لافروف، ناقشا عبر الهاتف الوضع في كازاخستان واللقاء المرتقب لمجلس "روسيا-الناتو".

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وقالت القناة: "أجرى وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف".

وأضافت: "خلال المكالمة تم بحث العلاقات الثنائية ولقاء مجلس "روسيا-حلف الناتو"، والتطورات الأخيرة في كازاخستان، والوضع في البوسنة والهرسك، وفي القوقاز".

المصدر: نوفوستي