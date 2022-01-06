وزيرا الدفاع الأمريكي والبريطاني يبحثان الوضع في أوكرانيا

بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني بن والاس، الوضع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن الوزيرين أكدا خلال المحادثات على "دعمهما القوي لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

ووفقا للبيان بحث الوزيران "التعزيزات العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا".

تجدر الإشارة إلى أن موسكو نفت أكثر من مرة صحة المزاعم الغربية التي تتحدث عن حشد روسيا لقوات عسكرية قرب حدودها مع أوكرانيا وعن احتمال شن عملية عسكرية.

وأكدت روسيا أنها تحرك قواتها داخل حدودها وأن قواتها لا تمثل تهديدا لأي طرف آخر.

المصدر: وزارة الدفاع الأمريكية