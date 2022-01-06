ردا على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ فرط صوتي.. الولايات المتحدة تؤكد التزامها بـ"الدفاع" عن اليابان

دانت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية وأكدت التزام واشنطن بالدفاع عن اليابان.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث في مكالمة هاتفية مع نظيره الياباني يوشيماسا هاياشي، التجارب الصاروخية التي تجريها كورويا الشمالية، وكذلك الأزمة الأوكرانية.

كما ناقش الوزيران التعاون بين الولايات المتحدة واليابان بهدف نزع السلاح النووي، والعمل على تحقيق السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.

وكذلك قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرين تطرق خلال الاتصال إلى الأزمة الأوكرانية، حيث أكد بلينكن دعم الولايات المتحدة لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية