رئيس صربيا يتهم أستراليا بـ"إساءة معاملة" دجوكوفيتش ورئيس وزراء أستراليا يغرد "القوانين هي القوانين"

اتهم رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش أستراليا بـ"إساءة معاملة" نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالميا، بإلغاء تأشيرة دخوله.

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وجاءت تصريحات ألكسندر فوتشيتش بعد رفض مسؤولين في حكومة ولاية فيكتوريا طلب تأشيرة دخول قدمها النجم الصربي عند وصوله إلى ملبورن بهدف مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب.

وقال فوتشيتش على "إنستغرام" إنه تحدث مع دجوكوفيتش عبر الهاتف وأبلغه بأن "صربيا بأكملها معه وأن سلطات البلاد تتخذ جميع الإجراءات من أجل إزالة آثار إساءة معاملة أفضل لاعب كرة مضرب في العالم في أقرب وقت ممكن".

وتابع: "تماشيا مع جميع معايير القانون الدولي، ستناضل صربيا من أجل نوفاك دجوكوفيتش والعدالة والحقيقة".

من جهته، قال سكوت موريسون رئيس وزراء أستراليا بعد إلغاء سلطات الحدود الأسترالية تأشيرة دخول دجوكوفيتش وحرمانه من اللعب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، إنه "لا أحد فوق القانون".

ونشر موريسون تغريدة على "تويتر" قال فيها: "تم إلغاء تأشيرة دجوكوفيتش. القوانين هي القوانين، خاصة عندما يتعلق الأمر بحدودنا.. لا أحد فوق القانون".

وأضاف: "سياساتنا الحدودية القوية كانت حاسمة بالنسبة لأستراليا التي لديها واحدة من أدنى معدلات الوفيات في العالم بكوفيد.. ولا نزال يقظين".

وكان المصنف الأول عالميا قد حصل على إعفاء طبي من تطعيم فيروس كورونا للمشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، وأمضى ليلة في مطار ملبورن نظرا لعدم منحه التأشيرة.

Mr Djokovic’s visa has been cancelled. Rules are rules, especially when it comes to our borders. No one is above these rules. Our strong border policies have been critical to Australia having one of the lowest death rates in the world from COVID, we are continuing to be vigilant. — Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) January 5, 2022

المصدر: وكالات