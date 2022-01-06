أردوغان يهدد المعارضة: لن أغادر تركيا وسنطاردكم حتى النهاية

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أحزاب المعارضة من تنظيم مسيرات وأنشطة احتجاجية، وقال إنه سيلقنهم "الدرس ذاته" الذي تلقاه من خرجوا إلى الشوارع في يوليو 2016.

وقال في اجتماع لأمناء حزب "العدالة والتنمية" في الولايات التركية: "انزلوا إلى الشوارع، سوف تتعلمون الدرس ذاته، الذي علمته هذه الأمة للذين نزلوا إلى الشوارع في 15 يوليو عام 2016".

وأضاف: "لن أغادر تركيا بسبب فساد المعارضة المخلة بالآداب.. بصفتنا تحالف الشعب، سنضعكم جميعا أمامنا ونطاردكم حتى النهاية".

واعتبر الرئيس التركي أن بلاده "لا تواجه الصعوبات، بل أن هناك أحداثا غير سارة مثل التقلبات الشديدة في أسعار الصرف، وأن الزيادات الشديدة في الأسعار مثل الأشواك والحصى على هذا الطريق".

وتابع: "حتى لو كان هذا يضر بأمتنا، سوف نترك هذه الأمور وراءنا في وقت قصير ونضم بلدنا لأكبر 10 اقتصادات في العالم، ومع الحزمة الاحترازية التي أعلنا عنها، قمنا بإزالة الفقاعة بسرعة من سعر الصرف، وآمل في أن نزيل بسرعة فقاعة التضخم وننقذ بلدنا من هذه الصورة غير المستحقة".

المصدر: "زمان" التركية