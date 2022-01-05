الصحة الإسرائيلية تكشف عن حالات التهاب بعضلة القلب لدى المراهقين بعد لقاح كوفيد

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم الخميس تسجيل 1664 حالة غير خطرة و25 حالة خطرة لدى المراهقين إثر تلقي الجرعة الثانية من لقاح "كوفيد - 19".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن وزارة الصحة نشرت معلومات عن الأعراض الجانبية للقاح كورونا خلال 30 يوما من تلقي الجرعة، إضافة إلى تأثيرات معينة منسوبة للقاح خلال 60 يوما.

وبحسب وزارة الصحة، فإنه اعتبارا من الخامس والعشرين من شهر ديسمبر 2021 تم الإبلاغ عن 11 حالة من حالات التهاب عضلة القلب لدى مراهقين تتراوح أعمارهم بين 15 و12 عاما، من أصل 331.538 تم تطعيمهم بالجرعة الأولى، و255.444 تم تطعيمهم بالجرعة الثانية.

وأكدت الوزارة أن هذا يشير إلى أنها ظاهرة نادرة وعادة ما تزول بعد وقت قصير.

وأوضحت في السياق أن الجرعة الثالثة من اللقاح مصحوبة بمعدل أقل من الآثار الجانبية المبلغ عنها مقارنة بالجرعات السابقة.

وبلغ عدد الحالات التي تناولت الجرعة الثالثة وتعكرت صحتها، 19 حالة فقط، لا يزال بعضها قيد الفحص.

المصدر: صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية