الاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة اضطلاعه بدور أكبر في مفاوضات موسكو وواشنطن

شدد جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية على ضرورة اضطلاع الاتحاد دورا أكبر إلى جانب واشنطن وموسكو في نزع فتيل المواجهة بين الغرب وروسيا في أوكرانيا.

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وقال بوريل خلال زيارة لأوكرانيا يوم الأربعاء: "لا يوجد ممثلان منفردان.. الأمر لا يقتصر على الولايات المتحدة وروسيا فقط.. إذا أردتم التحدث عن الأمن في أوروبا، فينبغي أن يكون الأوروبيون جالسين إلى طاولة الحوار".

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وشدد بوريل على أن هذا يجب أن يتغير، قائلا "إذا كانت روسيا مستعدة حقا للحديث عن الأمن في أوروبا، فينبغي أن يكون الأوروبيون جزءا من ذلك".

وصرح بأن وزراء خارجية الاتحاد سيقومون الأسبوع المقبل في بريست بفرنسا بتقييم كيفية وضع قدم الاتحاد الأوروبي على عتبة الباب.

وقال: "سنناقش الطريقة التي سنقول بها كلمتنا في هذه المحادثات من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة وربما مع روسيا".

وقالت وكالة "أ ف ب" إن هذا النداء لم يلق حتى الآن آذانا صاغية، إذ تواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن هاتفيا مرتين خلال الشهر الماضي، قبل يومين من المحادثات بين كبار المسؤولين الأمريكيين والروس يوم الأحد في جنيف.

وسيلي تلك المحادثات اجتماع لمجلس روسيا والناتو في 12 يناير، ومفاوضات في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بفيينا يوم 13 يناير.

كما سيقوم 30 وزيرا للخارجية في حلف "الناتو" يوم الجمعة، بتهيئة الأجواء لتلك اللقاءات التي لا يشارك الاتحاد الأوروبي في أي منها.

المصدر: أ ف ب