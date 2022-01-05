السويد.. توصية حكومية باعتماد "الجواز الصحي" شرطا لدخول الأماكن العامة

أوصت السلطات الصحية السويدية المطاعم والأماكن الثقافية والمراكز الترفيهية بمطالبة مرتاديها بإظهار دليل رقمي على التطعيم ضد كورونا، بدءا من الأسبوع المقبل.

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ولا تعد التوصية التي أصدرتها وكالة الصحة العامة السويدية مطلبا قانونيا، ولكنها إرشادات تطوعية للأنشطة التجارية.

وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين إنه اعتبارا من 12 يناير الجاري، يمكن للمواقع طلب تقديم شهادات من مرتاديها شرطا لدخول "مزيد من الفعاليات والمواقع حيث يكون خطر انتشار العدوى كبيرا".

وإضافة إلى المطاعم، تنطبق تلك الاجراءات على أماكن ثقافية مثل المتاحف والمسارح، والمرافق الترفيهية كالصالات الرياضية وحمامات السباحة، ووسائل النقل العام للمسافات الطويلة، حسبما أفادت الحكومة في بيان.

حاليا، تكون التصاريح مطلوبة فقط للتجمعات العامة والفعاليات في الأماكن المغلقة لأكثر من 100 شخص.

وسجلت السويد عددا قياسيا لإصابات كورونا اليومية، بلغت 17320 حالة الأربعاء.

المصدر: "أسوشيتد برس"