توقيف سياسي كندي مطلوب على خلفية خطابات كراهية

أوقفت السلطات الأمريكية السياسي الكندي كيفن جونستون المحكوم في بلاده بالسجن 18 شهرا على خلفية خطابات كراهية، فيما كان يحاول دخول الأراضي الأمريكية للتواري في الولايات المتحدة.

ووفقا للمعلومات الواردة من دائرة شرطة كالغاري، ألقت دورية من حرس الحدود الأمريكي القبض على جونستون، بينما كان يحاول عبور الحدود سيرا على الأقدام وبشكل غير قانوني من كندا إلى الولايات المتحدة، وتم تسليمه للسلطات الكندية.

وكان جونستون المرشح السابق لمنصب عمدة مدينة كالجاري بمقاطعة ألبرتا الكندية، قد غرم عام 2019 بمبلغ 2.5 مليون دولار كندي، بسبب خطابات كراهية استهدف بها رجل أعمال مسلم.

وإلى جانب الغرامة المالية، كان القضاء الكندي قد منع حينها جونستون من "توجيه خطابات الكراهية المتعلقة بالدين الإسلامي".

وإثر انتهاك جونستون القرار القضائي السابق، ومواصلة توجيهه الإساءات، قضت المحكمة العليا في مقاطعة أونتاريو، في أكتوبر 2021، بالسجن 18 شهراً على جونستون.

وقد صدرت مذكرة توقيف بحق جونستون لأنه لم يسلم نفسه خلال الوقت المحدد على الرغم من حكم السجن النهائي الصادر بحقه، كما رفض الامتثال لأمر المحكمة "بتسليم نفسه للسلطات العدلية لبدء تنفيذ عقوبته في 4 يناير وحاول الفرار من كندا.

المصدر: "غلوبال نيوز"