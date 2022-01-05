واشنطن ستواصل ضغطها على مادورو وتدعم "تسوية سلمية" تمهّد لانتخابات حرة في فنزويلا

أعربت واشنطن عن دعمها للحلول السلمية التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة في فنزويلا، مؤكدة عزمها على الاستمرار في سياسة العقوبات للضغط على السلطات في كاراكاس.

وقال المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية كيفن أورايلي في كلمة خلال ندوة عقدت في المجلس الأطلسي عبر تقنية الفيديو كونفرانس: "نواصل دعم المحادثات التي بدأت العام الماضي في العاصمة المكسيكية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نريد تسوية سلمية بين الفنزويليين تؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة" في البلاد.

واعتبر أنه على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو العودة إلى طاولة المفاوضات "بنية حسنة" خدمة للشعب الفنزويلي.

ولفت إلى أن واشنطن تعتزم الاستمرار في استخدام آلية العقوبات لممارسة مزيد من الضغط على السلطات في كاراكاس.

وقال: "سنواصل تطبيق الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية المتاحة أمامنا".

وأشار إلى أن واشنطن ستواصل العمل مع حلفائها في فنزويلا والمجتمع الدولي "سعيا للتغيير والإفراج عن جميع المحتجزين ظلما لأسباب سياسية" في كاراكاس.

المصدر: "تاس"