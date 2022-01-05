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أنقرة تعلن انعقاد الاجتماع الأول بين تركيا وأرمينيا في 14 يناير الجاري بموسكو

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أنقرة تعلن انعقاد الاجتماع الأول بين تركيا وأرمينيا في 14 يناير الجاري بموسكو
AFP Adem ALTAN
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أعلنت الحكومة التركية أن الاجتماع الأول بين أنقرة ويريفان سينعقد في العاصمة الروسية موسكو في الـ14 من يناير الجاري.

وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين الماضي: "لبدء عملية تطبيع العلاقات، قمنا بتعيين ممثلين خاصين في المستقبل القريب جدا سيعقدون محادثات"، دون أن يحدد تفاصيل الاجتماع المقبل.

وأضاف: "هناك إمكانية تنظيم رحلات جوية بين اسطنبول ويريفان قيد الدراسة أيضا".

وعينت أنقرة السفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كيليتش في منصب الممثل الخاص، فيما عينت يريفان نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان.

على الرغم من الحدود المشتركة، لا توجد علاقات دبلوماسية بين أرمينيا وتركيا، وفي عام 2009، في زيوريخ، وقع وزيرا خارجية البلدين بروتوكولات بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية ومبادئ العلاقات، لكن هذه الوثائق لم تصدق عليها الأطراف.

وألغت أرمينيا في مارس 2018، البروتوكولات.

المصدر: "تاس" + "الأناضول

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