بكين تؤكد رفضها للعقوبات على أسمرة

أجرى وزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ووزير الخارجية عثمان صالح في المحطة الأولى من جولة إفريقية له تشمل ثلاث دول.

وأكد الوزير الصيني معارضة بلاده لفرض أي عقوبات أحادية على إريتريا، وورد في بيان مشترك عن وزيري الخارجية أن "الجانبين اتفقا على التمسك بالقيم المشتركة للسلام والتنمية والعدالة والعدل والديمقراطية والحرية للبشرية جمعاء ومعارضة التدخلات في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة الديمقراطية وحقوق الإنسان".

يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات العام الماضي على إريتريا على خلفية النزاع الذي اندلع في إثيوبيا المجاورة، في خطوة وصفتها أسمرة بأنها "غير شرعية ولا أخلاقية".

واتهمت القوات الإريترية والإثيوبية بارتكاب عمليات اغتصاب ومجازر في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا، فيما حضت واشنطن أسمرة مرارا على سحب جنودها.

المصدر: "أ ف ب"