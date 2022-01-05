إسرائيل ترفع مشروع قرار للأمم المتحدة لتعريف إنكار "الهولوكوست"

أعلن المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان أنه سيرفع للجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار لمحاربة إنكار "الهولوكوست" للتصويت عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وبحسب إردان، سيقدم مشروع القرار تعريفا لإنكار "الهولوكوست"، باستخدام التعريف العملي الذي وضعه التحالف الدولي لإحياء ذكرى ضحايا "الهولوكوست"، وبموجب القرار سيطلب من شبكات التواصل الاجتماعي إزالة المنشورات التي تخالف تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى ضحايا "الهولوكوست".

وأوضح أن "قرار تقديم مشروع القرار جاء بعد زيادة دراماتيكية في معاداة السامية وإنكار "الهولوكوست" في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تتم عملية التصويت بعد حوالي أسبوعين في الذكرى الثمانين لمؤتمر فانزة الذي تقرر فيه الحسم النهائي للاسم الكودي الخاص بالنازيين لإبادة اليهود بشكل مقصود ومدروس.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + "مكان"