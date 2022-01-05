كوريا الجنوبية تعلّق تحليق طائراتها "أف-35" بعد خلل في أنظمتها

علّقت كوريا الجنوبية تحليق كافة طائراتها المقاتلة من طراز "أف-35" أمريكية الصنع على خلفية هبوط اضطراري "مدهش" لإحداها إثر خلل فني.

وبعد أن تعطلت أجهزة الهبوط في مقاتلة "أف-35" بسبب خلل كبير في أنظمتها، اختار الطيار عدم القفز من الطائرة وقرر بدلا من ذلك أن يهبط بها على بطنها وخرج سالما.

وبوشر التحقيق في الحادث الذي وقع في قاعدة جوية غرب البلاد، وتقرر منع تحليق كافة مقاتلات "أف-35" الكورية الجنوبية.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع لوكالة "فرانس برس": "خلال التحقيق الجاري، سيتوقف كامل أسطول طائرات "أف -35" عن التحليق".

وطلبت كوريا الجنوبية 40 مقاتلة من طراز "أف-35 آيه" من الشركة المصنعة لوكهيد مارتن الأمريكية عام 2014، واستلمت الدفعة الأولى بعد خمس سنوات.

ويعد هذا الحادث الأول من نوعه الذي يسجل لـ"أف-35" في كوريا الجنوبية.

والمقاتلة "إف-35 لايتنيغ" الثانية من أقوى المقاتلات في العالم، وتتميز بتقنية التخفي والاتصالات المتطورة.

ومع أن تكلفتها تدنت في السنوات الأخيرة، لكن أنظمتها العسكرية تعمل وفق أغلى تقنية طورتها الولايات المتحدة على الإطلاق وواجه برنامجها عدة تأخيرات وتجاوزات في التكاليف ونكسات تقنية.

ويعود آخر حادث لطائرة من هذا الطراز إلى تحطم المقاتلة الشبح "أف-35 بي" في البحر المتوسّط أثناء إقلاعها من حاملة الطائرات البريطانية "إتش إم إس كوين إليزابيث" في نوفمبر، وتمكّن قائدها من القفز منها والنجاة.

المصدر: "أ ف ب"