المؤبد لفلسطيني أمريكي نفذ هجوما أدى لمقتل مستوطن

حكمت محكمة عسكرية إسرائيلية على فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بالسجن المؤبد مرتين وغرامة 800 ألف دولار تعويضا لعائلات مستوطنة بعد إدانته بهجوم مسلح أدى لمقتل مستوطن.

وحكمت هيئة المحكمة العسكرية عوفر بيتونيا قضاء رام الله المؤلفة من ثلاثة قضاة بأن "بالسجن المؤبد مرتين على منتصر شلبي (44 عاما) والتعويض".

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وأدين شلبي في أغسطس الماضي بتهمة إطلاق النار والقتل العمد بعد أن فتح النار في أوائل مايو 2021 على مستوطنين يهود كانوا ينتظرون في محطة للحافلات عند مفرق زعترة، قرب مستوطنة قريبة من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأسفر الهجوم عن مقتل يهودا غويتا (19 عاما) وهو طالب في معهد ديني في مستوطنة إيتمار وإصابة اثنين من أصدقائه.

وألزمت المحكمة شلبي بدفع تعويض قدره مليون ونصف مليون شيقل لعائلة غويتا إضافة إلى مليون شيقل للمصابيْن الآخرين في هذا الهجوم أي 806 آلاف دولار في الإجمال.

وفي يوليو 2021، هدم الجيش الاسرائيلي منزل شلبي في قرية ترمسعيا شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، في خطوة نددت بها الولايات المتحدة.

ومنتصر شلبي رجل أعمال فلسطيني معروف في مدينة رام الله وهو أب لسبعة أبناء وليس له خلفيه تنظيمية، ورغم أنه نفذ العملية بمفرده، اعتبرته أجهزة الأمن الإسرائيلية مؤيدا لحركة حماس.

المصدر: أ ف ب