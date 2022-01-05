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إسرائيل.. نقل رئيس القائمة المشتركة إلى المستشفى

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إسرائيل.. نقل رئيس القائمة المشتركة إلى المستشفى
AFP
رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة
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نقل رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة اليوم الأربعاء من مبنى الكنيست الإسرائيلي إلى مستشفى "هداسا عين كارم" إثر آلام في الصدر.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية كان عودة توجه مسبقا إلى عيادة الكنيست، وبعد الفحص أحاله طبيب البرلمان الإسرائيلي إلى المستشفى.

وكان عودة قد تصدى يوم أمس الثلاثاء برفقة عدد من الناشطين لمحاولة إيتمار بن غفير عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب "الصهيونية المتدينة" المعارض اقتحام غرفة الأسير هشام أبو هواش في مستشفى "اساف هروفيه".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT

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