خارجية بيلاروس تستدعي القائم بالأعمال البولندي

قال المكتب الصحفي للخارجية البيلاروسية، إنه تم استدعاء القائم بالأعمال البولندي في مينسك إلى الوزارة اليوم.

وذكر المكتب الصحفي، أن استدعاء القائم بالأعمال جاء على خلفية، مساعدة مواطن بولندي في محاولة الفرار من بيلاروس.

وتتهم السلطات البيلاروسية، دبلوماسيين يعملون في القنصلية البولندية بمحاولة مساعدة مواطن بولندي على الفرار من العدالة.

ونوه المكتب الصحفي بأن، القنصل الذي ساعد في إخفاء البولندي المشتبه في التسبب بحادث مرور مميت، لا يمكنه مواصلة العمل في بيلاروس.

المصدر: نوفوستي