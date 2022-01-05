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لودريان يدعو الأوروبيين إلى التنسيق في المفاوضات مع روسيا

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لودريان يدعو الأوروبيين إلى التنسيق في المفاوضات مع روسيا
AFP
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دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، الأوروبيين إلى "تنسيق وثيق" في المفاوضات مع روسيا، بحسب وكالة "فرانس برس".

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ودعا لودريان، الأوروبيين إلى "تنسيق وثيق" فيما بينهم، في ضوء المفاوضات المرتقبة مع روسيا بشأن الأمن في أوروبا.

وأكد، عقب مشاورات مع نظرائه الألماني والإيطالي والبولندي وممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، على "أهمية التنسيق الوثيق بين الأوروبيين قبيل المحادثات المرتقبة مع روسيا".

وفي 10 يناير، من المقرر أن تنطلق في جنيف المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، حول المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

وفي 12 يناير ستتم مناقشة المقترحات الروسية في اجتماع لمجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد في بروكسل، وفي يوم 13 يناير سيتم بحثها على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

المصدر: AFP+ RT

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