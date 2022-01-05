انتقادات للسكرتير العسكري للحكومة الإسرائيلية بعد حفل مع مدراء شركة على القائمة السوداء الأمريكية

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأنه "تمت مشاهدة آفي غيل، السكرتير العسكري لرئيس، الوزراء نفتالي بينيت، بحفل بمناسبة العام الجديد لم يتبع الحضور فيه لوائح قيود كورونا الحكومية.

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وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، شوهد غيل وهو يحتفل جنبا إلى جنب مع كبار المسؤولين في مجموعة "NSO" المثيرة للجدل.

وأشارت "القناة 12" العبرية إلى أنه "تمت مشاهدة غيل في حفل نظمته شركة إنتاج الأحداث OTD"، حيث تعرض غيل لانتقادات لمشاركته في حدث كبير لم يضع فيه المشاركون الكمامات في الوقت الذي تسبب فيه متحور "أوميكرون" برفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد بشكل حاد.

هذا وكشف موقع "زمان يسرائيل"، أن آفي غيل "احتفل إلى جانب مؤسس شركة NSO والمدراء التنفيذيين للشركة".

ويذكر أن "المؤسس المشارك لشركة "OTD"، شاي بارون هو صديق لغيل، ودعاه إلى الحفل، وشوهد في الحفل أيضا مؤسس NSO ومديرها التنفيذي، شاليف حوليو، في مقطع فيديو نشرته "OTD" على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حضر عوديد هرشكوفيتس، المتحدث باسم NSO، الحفل أيضا، وقام بالتقاط صورة "سيلفي" مع غيل.

تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر الماضي، أدرجت وزارة التجارة الأمريكية مجموعة "NSO"، مطورة برنامج "بيغاسوس" التجسسي، على القائمة السوداء، وأضافتها إلى قائمة الشركات الأجنبية التي تشارك في أنشطة إلكترونية خبيثة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"