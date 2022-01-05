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كوريا الجنوبية.. إصابات إثر انحراف قطار فائق السرعة عن مساره

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كوريا الجنوبية.. إصابات إثر انحراف قطار فائق السرعة عن مساره
AFP
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أصيب بعض ركاب قطار "كي تي أكس " فائق السرعة، بجروح طفيفة، إثر خروجه عن مساره في وسط كوريا الجنوبية في طريقه إلى مدينة بوسان الساحلية الجنوبية الشرقية من العاصمة سيئول.

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وقالت شركة كورايل للسكك الحديدية وقوات الإطفاء إن القطار كي تي أكس-سانتشيون خرج عن مساره في غضون الساعة 12:58 بعد ظهر اليوم عند دخوله في نفق في بلدة يونغ دونغ بإقليم تشونغ تشيونغ الشمالي على بعد 214 كيلومترا جنوب سيئول.

وأضافت إن "إحدى عربات الركاب من القطار انحرفت عن القضبان بالقرب من نفق يونغدونغ بعد أن اصطدمت على ما يبدو بهيكل فولاذي سقط من النفق، وأضافت أن بعض أعمال الصيانة كانت جارية داخل النفق في ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن عددا غير معروف من الركاب أصيبوا بجروح خفيفة من شظايا الزجاج من النوافذ المهشمة، مؤكدة أن الحادث في خروج القطار عن مساره قيد التحقيق حاليا".

المصدر: "يونهاب"

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