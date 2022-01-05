توكاييف: للحكومة ذنب في وقوع الاحتجاجات في كازاخستان

قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، إن الحكومة المستقيلة تتحمل الذنب بشكل خاص عن اندلاع الاحتجاجات في البلاد مؤخرا.

ووفقا لموقع الإدارة الرئاسية على الإنترنت، ترأس توكاييف اليوم اجتماعا لبحث الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وخلاله أعلن أن رئيس الوزراء عسكر مامين قدم استقالته وتم قبولها.

وخلال اللقاء، أشار توكاييف، إلى أن ذنب الحكومة، يكمن في أنها سمحت بانفلات الوضع المتعلق بالاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز المسال.

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ونوه توكاييف بأن "الوضع أخذ يتعدل بشكل تدريجي في مدينة ألماتا ومنطقة مانغستو، بعد اعلان حالة الطوارئ".

ووفقا للمكتب الصحفي التابع للإدارة الرئاسية، أوعز توكاييف بفرض ضبط حكومي لأسعار الغاز المسال والبنزين والديزل لمدة ستة أشهر.

وطالب الرئيس كذلك، بفرض ضبط حكومي لأسعار المنتجات الغذائية الأساسية المهمة اجتماعيا، والنظر في إمكانية منع زيادة أسعار الخدمات العامة المقدمة للسكان لمدة 180 يوما وغير ذلك من التسهيلات والمساعدات الاجتماعية للفئات غير الميسورة.

المصدر: نوفوستي