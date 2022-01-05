بوريل: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى متفرجا فقط في الحوار الأمني ​​مع روسيا

قال رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يلعب دور المتفرج فقط، في مفاوضات الضمانات الأمنية بين واشنطن والناتو وموسكو.

ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" عنه القول: "لا يمكن أن يكون الاتحاد الأوروبي مراقبا محايدا في المفاوضات".

في 10 يناير، من المقرر أن تنطلق في جنيف المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة، حول المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية.

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في 12 يناير ستتم مناقشة المقترحات الروسية في اجتماع لمجلس روسيا - الناتو الذي سيعقد في بروكسل، وفي يوم 13 يناير سيتم بحثها على منصة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في فيينا.

المصدر: نوفوستي