 
مباشر

سيئول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا نحو البحر الشرقي

أخبار العالم

سيئول: كوريا الشمالية تطلق مقذوفا مجهولا نحو البحر الشرقي
AP
أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s3wn

أفادت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، بأن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفا مجهولا نحو البحر الشرقي في وقت سابق من هذا اليوم.

إقرأ المزيد
سيئول: الجيش الكوري الشمالي بدأ تدريبات شتوية ونراقب عن كثب الأنشطة ذات الصلة
سيئول: الجيش الكوري الشمالي بدأ تدريبات شتوية ونراقب عن كثب الأنشطة ذات الصلة

وقال مراقبون إن إطلاق اليوم قد يكون جزءا من التدريبات الشتوية لكوريا الشمالية التي بدأتها منذ مطلع الشهر الماضي، محذرين من أنه قد يزيد من التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اختتمت كوريا الشمالية الجمعة الماضية الجلسة العامة لحزب العمال الحاكم التي استمرت 5 أيام، في تسليط للضوء على تركيزها الرئيسي على القضايا الاقتصادية والاستجابة لفيروس كورونا.

وكشفت كوريا الشمالية في 1 يناير الجاري عن نتائج الجلسة العامة، مشيرة إلى أن المشاركين في الجلسة العامة شددوا على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، مع تنويه بعدم الاستقرار المتزايد للوضع الأمني في شبه الجزيرة الكورية والظروف الدولية.

وجاء هذا الإطلاق وهو الأول هذا العام، بعد مرور 78 يوما على إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا من غواصة في 19 أكتوبر الماضي.

المصدر: يونهاب

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا